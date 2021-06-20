IDAHO
Clearwater County
Chapter 7
Jovi Dean Harp and Jessica Danielle Harp; Kyle Jay Kingen Serrano and Carlos E. Kingen Serrano.
Latah County
Chapter 7
Teresa Janine Utterstrom; Jim Starr and Arlene Marie Starr; Tyler Alexander Gallop; Sandra Renee Johnson.
Chapter 13
Anna Lee Fullmer.
Nez Perce County
Chapter 13
Loren Raymond Caudle.
WASHINGTON
Asotin County
Chapter 7
April Lynn McKelway; Miranda Jean Felthauser; Brady James Brown.
Garfield County
Chapter 7
Melody K. Darby.
Whitman County
Chapter 7
Del R. Stillwaugh and Amy Lynne Holt-Stillwaugh.