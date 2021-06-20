IDAHO

Clearwater County

Chapter 7

Jovi Dean Harp and Jessica Danielle Harp; Kyle Jay Kingen Serrano and Carlos E. Kingen Serrano.

Latah County

Chapter 7

Teresa Janine Utterstrom; Jim Starr and Arlene Marie Starr; Tyler Alexander Gallop; Sandra Renee Johnson.

Chapter 13

Anna Lee Fullmer.

Nez Perce County

Chapter 13

Loren Raymond Caudle.

WASHINGTON

Asotin County

Chapter 7

April Lynn McKelway; Miranda Jean Felthauser; Brady James Brown.

Garfield County

Chapter 7

Melody K. Darby.

Whitman County

Chapter 7

Del R. Stillwaugh and Amy Lynne Holt-Stillwaugh.

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